България трябва да инвестира близо 40 млрд. лева в отбрана до 2030 година

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на откриването на Регионалната среща за отбраната, че България трябва да увеличи разходите за военното си превъоръжаване и модернизация. Той посочи, че инвестициите в отбраната трябва да се гледат като възможност за страната и като цена за запазване на суверенитета и сигурността й. По груби изчисления в интервала 2026–2030 година необходимите инвестиции възлизат на около 40 млрд. лева, което означава приблизително 8 млрд. лева годишно за военно оборудване и активи.

Дончев предложи амбициозна цел — поне 30% от необходимите изделия да се произвеждат в България, за да се засили местният промишлен капацитет и да се създадат работни места. Той подчерта нуждата отбранителните способности да включват не само традиционно въоръжение, но и иновативни технологии — нови материали, микронизация и приложения на изкуствения интелект.

Вицепремиерът акцентира и върху ефективността на производството: „Трябва не просто да произвеждаме дронове, трябва да произвеждаме много на брутално ниска цена“, каза той, като така очерта приоритет за масово и конкурентно производство на модерни отбранителни системи в страната.