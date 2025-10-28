Жечо Станков и еврокомисарят за енергията Дан Йонгерсен ще проверят изграждането на Вертикалния газов коридор

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен и министърът на енергетиката Жечо Станков ще направят днес инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ на Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор, съобщиха от Министерството на енергетиката.

В проверката ще се включат и министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта. Предвидено е и посещение на компресорната станция „Нова Провадия“.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) – от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.