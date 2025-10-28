Мъск може да напусне Tesla, ако не му бъде изплатен 1 трилион долара

Акционерите трябва да гласуват, за да платят на главния изпълнителен директор Илон Мъск компенсационен пакет на стойност близо 1 трилион долара, или той може да напусне компанията. CNBC News съобщава това, позовавайки се на писмо от председателя на Tesla Робин Денхолм до акционерите.

„Без Илон, Tesla може да загуби значителна стойност, защото вече не бихме могли да бъдем оценявани за това, към което се стремим“, пише Денхолм. Според нея, Илон Мъск е ключов за бъдещето на компанията.

Предложението за изплащане, което трябва да бъде одобрено от акционерите до 5 ноември, се сблъска с опозиция.

Консултантската фирма Institutional Shareholder Services препоръча да се гласува против него поради „астрономическата“ сума.

Г-жа Денхолм твърди, че случаят е „по-малко за компенсация и повече за влияние при гласуване“.

Тя твърди, че Илон Мъск иска да има достатъчно влияние, за да предотврати „лоши неща с изкуствения интелект“, визирайки опасенията си относно контролирането на „армията от роботи“ на Optimus.

През ноември акционерите на Tesla ще гласуват по предложение на борда на директорите да се изплатят на Илон Мъск 1 трилион долара през следващите 10 години. Сделката ще увеличи и дела на Мъск в Tesla от 13% на 25 процента. Мъск обаче ще получи тази сума само ако постигне определени цели: доставка на 20 милиона автомобила, 1 милион роботизирани таксита в търговска употреба, оценка на компанията на 8,5 трилиона долара и доставка на 1 милион хуманоидни робота Optimus.

Госпожа Робин М. Денхолм (родена на 27 май 1963 г.) е австралийски бизнесмен и бивш счетоводител, председател на Tesla, Inc. През ноември 2018 г. Денхолм е избрана от Илон Мъск да го наследи като председател на Tesla. Преди назначаването си тя е била сравнително непозната. Тя е най-високоплатеният председател на публична компания в Съединените щати.