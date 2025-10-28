Тръмп и Такаичи обявиха нова „златна ера“ в отношенията на САЩ и Япония

Американският президент Доналд Тръмп и японският премиер Санае Такаичи се срещнаха в Токио, за да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, предаде Франс прес. Двамата лидери подписаха ключово споразумение за регулиране на доставките на редкоземни суровини, като пряк отговор на ограниченията, наложени от Китай.

Такаичи, която е на власт от седмица, благодари на Тръмп за „дългогодишното приятелство“ и заяви, че иска да отвори „нова златна ера“ в двустранните отношения.

Президентът на САЩ пък я увери, че Вашингтон е съюзник „на най-високо ниво“ и похвали японския премиер за незабавните ѝ мерки за укрепване на военния потенциал на Япония. Миналата седмица Такаичи обяви планове за увеличаване на японския бюджет за отбрана до 2% от БВП до март – две години по-рано от планираното.

Основен резултат от срещата е подписването на

рамково споразумение за гарантиране на доставките на редкоземни елементи и минерали от критично значение.

Този ход е пряк отговор на драстичните ограничения, въведени от Китай върху износа на тези важни материали.

Договорът предвижда засилено сътрудничество и мобилизиране на капитали за подкрепа на минното дело и преработката в двете страни. Вашингтон и Токио се ангажират съвместно да идентифицират проекти за запълване на „пропуските“ във веригите си за доставки на материали, които са от съществено значение за цифровите технологии, автомобилната, енергийната и оръжейната промишленост.

Китай в момента осигурява над 60% от световния добив на редкоземни елементи и 92% от тяхното рафинирано производство.