30% от домакинствата в София отказват да заменят печките на твърдо гориво с алтернативни уреди

Домакинствата, които са сменили отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни по програмата на Столичната община, постигат повече топлинен комфорт и удобство в дома си.

Това показват данните от проучване на „Алфа рисърч“, проведено през октомври в София.

Около 30% категорично отказват да направят замяната и ще отлагат до последния момент въпреки поетапната забрана за отопление с дърва и въглища.

Данните бяха огласени по инициатива на Центъра за енергийна ефективност.

Пълната забрана за отопление на дърва и въглища в столицата ще влезе в сила от 1 януари 2029 г. От началото на тази година използването на печки на твърдо гориво е забранено в девет столични района, където има изградена топлоснабдителна и газопреносна мрежа. Наложени са и първите санкции, а за забраната ще се следи и с дрон, съобщи заместник-кметът Надежда Бобчева.

Паралелно Общината финансира замяната на печките с климатици за домакинствата, които пожелаят. Пари са осигурени за 10 000 семейства, като са събрани 6 000 заявления.

Проучване на „Алфа рисърч“, проведено от 9 до 22 октомври, показва 95% общо удовлетворение на домакинствата, сменили отоплителните уреди, 36% биха се възползвали, а 28% категорично отхвърлят предимствата на алтернативата на твърдите горива.