20 години затвор за мъж, убил по жесток начин жена в София

20 години затвор за мъжа, убил по жесток начин жена в София

Осъдиха мъж на 20 години затвор при първоначален строг режим на изтърпяване заради това, че преди близо 4 години убива по изключително жесток начин жена в София, информират от пресцентъра на столичната прокуратура.

Подсъдимият Л. П. е признат за виновен, че на 25 ноември 2021 г. в бившата „Гара разпределителна – Подуяне“ в столицата умишлено умъртвил младата жена М. Д., като в продължение на два часа ѝ нанасял множество удари с ръце, крака и твърди предмети в областта на главата и тялото. С това ѝ причинил тежка черепно-мозъчна, гръдна, коремна и опорно-двигателна травма и други увреждания. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата и е определено като садизъм.

На първа инстанция Софийският градски съд наложи на мъжа наказание 20 години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. По-късно то бе потвърдено и от Софийски апелативен съд, а с решение от 9 октомври т. г. Върховен касационен съд го остави окончателно в сила.

Решението на касационния съд е окончателно.

