Century ще бъде отделена като самостоятелна премиум марка на Toyota

На Japan Mobility Show в Токио, Toyota потвърди плановете си да отдели Century като самостоятелна луксозна марка.

От 60-те години на миналия век флагманският седан носи това име, а кросоувър ще се присъедини към гамата през 2023 година.

Нова глава в историята на Century е белязана от кросоувър купе с две врати,

представено на японското изложение, което дебютира като концепт.

Century Coupe има силуета на повдигнат гранд турър, разполага с големи колела и няма задно стъкло.

Интериорът на двувратия модел е завършен с първокласни материали (дърво и луксозен плат), разполага с волан с три компактни екрана и стилен аналогов часовник в центъра на таблото.

Вътрешното оформление е необичайно – разполага само с две места, като пътническата седалка е разположена зад водача от лявата страна, разделена от масивна конзола с нажежаема жичка. Задната седалка е проектирана да се завърта към вратата, което улеснява влизането и излизането.

Товарно отделение е разположено непосредствено зад седалката на водача. Очаква се в бъдеще Century на Toyota да може да се конкурира с марки като Rolls-Royce и Bentley.