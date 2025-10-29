На „Боташ“ са платени 220 млн. лв., като след юли 2024 г. няма заплатена фактура, стана ясно на енергийна комисия

До юли 2024 г. задълженията към „Боташ“ са 600 млн. лева, заплатени са били 220 млн. лева. След месец юли 2024 г. няма заплатена фактура към „Боташ“. Това обяви Веселин Синабов – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД по време на заседание на енергийната комисия, на която бе проведено изслушване на представители на Министерство на енергетиката, държавните предприятия в сферата на енергетиката, електроенергийните и въгледобивни дружества и електроразпределителните предприятия във връзка с готовността им за предстоящия зимен сезон, включително изпълнението на ремонтни дейности и инвестиционни програми.

Синабов подчерта, че „Булгаргаз“ няма други просрочени задължения, като от 2024 г. насам не са взимали заем от БЕХ извън овърдрафт кредити, които са били теглени с цел да покрият липсата на ликвидност от страна на „Топлофикация София“.

Опитваме се да предоговорим условията по договора и заради това не плащаме. Но въпреки нашето неплащане „Боташ“ изпълнява задълженията си и тази година са ни осигурили 5 карга, които сме взели, за да покриваме неравномерностите, призна Синабов. Той уточни, че въпреки че българската страна не плаща, той не вижда риск от арест на количествата в системата на „Боташ“ – изказване, което предизвика изумлението на Павела Митова – председателят на енергийната комисия.

Друга тема – предмет на обсъждане бе казусът с „Топлофикация София“.

Задълженията на дружеството вече надхвърлят 2 млрд. лева, като само миналата година – 2024 г. то е натрупало нови 500 млн. лева, станан ясно от думите на изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов. Той бе категоричен, че БЕХ няма как да поеме дълга на „Топлофикация София“. Причината – те изпълняват решенията на Министерския съвет от гледна точка на дивидента и от 50% те вече на 100% ще го върнат в бюджета, заради което ликвидността им ще бъде силно ограничена.

На следващо място БЕХ трябва да подпомагат и Мини „Марица Изток“, и „Булгаргаз“, и инвестиционната програма на дружествата. По този повод Николов уточни и че „Булгаргаз“ вече е изчерпил възможностите си да взима заем от банките и единственият източник, на който може да разчита, е БЕХ, за който пак повтори, че е в недобро ликвидно положение, въпреки добрата печалба.

Николов се обърна към членовете на енергийната комисия с призив да посветят едно заседание на проблемите на „Топлофикация София“, отбелязвайки, че собственикът – Столична община – е тази, която трябва да се задейства и да тегли заем. Николов предупреди, че проблемите на топлофикационното дружество могат да предизвикат ефекта на доминото и така за целия енергиен холдинг да се получи „една доста неприятна финансова ситуация“.

Йордан Тодоров от „Възраждане“ искаше да знае защо АЕЦ „Козлодуй“ два пъти в рамките на три години е обявила две обществени поръчки за едни и същи неща – през юни 2023 г. иска доставка на хидроамортисьори за 5-и и 6-и блок на стойност 15.5 млн. лева, и през юли 2025 г. иска същото оборудване, но този път на по-ниска цена – 12.2 млн. лева. Според изнесената информация от страна на Йордан Тодоров въпросните хидроамортисьори струват с 8 млн. лева по-малко. Ето защо депутатът от „Възраждане“ попита шефа на БЕХ дали ще разпише финансирането по втората обществена поръчка. Валентин Николов му отговори, че БЕХ няма правомощия по Закона за обществените поръчки.

Заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов помоли депутата да му предостави информация по двете обществени поръчки, за да може да се запознае с тях, да направи проверка и след това да му отговори.

Преди това Ненов обяви, че дружествата от сектор „Енергетика“ са готови за работата през предстоящия есенно-зимен период.

Извършените проверки в ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ , ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Марица Изток 3“, ТЕЦ-Перник, ТЕЦ- Бобов дол и ТЕЦ-София са установили, че централите са завършили основните ремонти за основни и спомагателни съоръжения.

Ненов призна, че по отношение на ТЕЦ-София има проблем – под въпрос е експлоатационната готовност за осигуряване на сигурно и непрекъснато качествено топлоснабдяване. Причината – множеството неотстранени аварии по мрежата.

Красимир Ненов добави и че задлъжнялостта на ТЕЦ-София продължава да е сериозен проблем. Той обърна внимание, че тецът доставя близо три-четвърти от цялата топлинна енергия за битови нужди в страната.

От друга страна Ненов увери, че всички централи, които са длъжни по поддържат резерв от течни и твърди горива, са ги осигурили в необходимите количества. Във всички дружества са създадени и щабове за изпълнение на аварийни планове в това число и за работа при тежки зимни условия.

За АЕЦ „Козлодуй“ той обясни, че 5 блок е презареден с 45 броя касети със свежо ядрено гориво, а през започналия годишен планов ремонт на 6 блок ще бъдат презаредени 36 броя касети. Има и запас от 307 броя касети от свежо ядрено гориво.