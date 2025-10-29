И „Да, България“ предупреди за риск от недостиг на горива

„Да, България“, също като „Продължаваме промяната“, предупреди за възможна криза с горивата. От партията настояват за бързи решения от управляващото мнозинство. Това стана ясно от думите на Ивайло Мирчев, който коментира темата пред медиите в парламентарните кулоари.

Божидар Божанов пък заяви, че „Да, България“ има информация, че Мария Габриел като външен министър е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от списъка „Магнитски“. „Въпросът е има ли такива опити и сега“, запита народният представител.

„Христо Иванов ми е разказвал по време на „сглобката“, че Делян Пеевски е искал от него да го изкара от списъка „Магнитски“. Пеевски има един брокер, който обикаля София, и говори с всеки, който има нещо общо със САЩ, за да бъде премахнат от списъка. Брокерът е Бойко Борисов“, допълни Ивайло Мирчев.

Мартин Димитров от „Да, България“ на свой ред коментира темата с бюджета на държавата за следващата година, който ще е и първият в евро. „Левичарската власт предлага едно от най-големите увеличения на данъци и осигуровки от много години насам – всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лева допълнително оттук нататък. Ясно казахме – или мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки, което се случи“, подчерта той.