Свръхзвуковият самолет Х-59 на Lockheed Martin с първи полет в САЩ

Американската компания Lockheed Martin, в сътрудничество с НАСА, проведе първите полетни изпитания на свръхзвуковия самолет X-59. Той излетя от завода Skunk Works във военновъздушната база на САЩ в Палмдейл, Калифорния, и кацна във военновъздушната база „Едуардс“.

В прессъобщението на компанията се отбелязва, че самолетът е изпълнил „всички необходими мисии“, включително потвърждаване на първоначално заявените си летателни характеристики. Допълнителна тестова програма, планирана „за следващите месеци“, включва свръхзвукови полети.

След тестовете вицепрезидентът на Skunk Works О. Дж. Санчес заяви, че компанията е „начело в разработването на тихи свръхзвукови технологии“.

X-59, разработен от НАСА и Lockheed Martin, беше представен през януари 2024 година. Проектиран за търговски транспорт, той е способен да достига скорости от Мах 1.4. Отличителната му характеристика е технология, която значително намалява нивото на шум, произвеждан от свръхзвукови самолети.