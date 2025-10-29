Денят по диагонал – 29 октомври 2025 г.

Със 129 гласа „За“ Рая Назарян бе избрана за председател на 51-ото Народно събрание. Тя бе подкрепена от парламентарната си група – ГЕРБ-СДС, от ДПС-Ново начало, от БСП-Обединена левица, от „Има такъв народ“ и с гласовете на четиримата, нечленуващи в отделни групи. Излизайки на трибуната, Рая Назарян обяви, че приема този избор с респект и ангажираност.

Има достатъчно информация, че живот може да се търси както на Марс, така и на спътниците на Юпитер и Сатурн. Затова НАСА и Европейската космическа агенция планират експерименти, които търсят живот в Слънчевата система. Това споделиха в СТУДИО БАНКЕРЪ изтъкнатите учени акад. Николай Денков, доц., Владимир Божилов и д-р Петър Ефтимов.

В поредица от монолози през последните две седмици Бойко Борисов изрече куп глупости и много лъжи, но зад тях се откроиха по безпощаден начин някои горчиви истини – за партията му, за българската политика и за страната. Колкото по-настойчиви бяха твърденията му, толкова по-очевидно ставаше, че истината е точно обратната.

Когато Брижит Макрон се появи за първи път в светлините на прожекторите като съпруга на новоизбрания френски президент през 2017 г., обществото реагира най-вече с любопитство. Причината бе 24-годишната възрастова разлика между двамата и необичайната история, защото тя е била негова учителка. Осем години по-късно името ѝ е въвлечено в един от най-абсурдните и разрушителни случаи на онлайн дезинформация в Европа.

Още почти нищо не знаем за бюджет 2026, но отделни политици с недомлъвки оповестиха, че предстои вдигане на осигуровките с 2 на сто. Такива гласове се чуват не за първи път. През април 2025 г. беше съобщено, че се обмисля увеличаване на осигурителната вноска за пенсия в средносрочен план. Преди това, през септември 2024-та, КНСБ предложи ежегодно увеличение с 1 процентен пункт на вноските за първия и втория стълб. От лятото на тази година се заговори за общо увеличение на осигуровките, но не е ясно дали това се отнася и за държавното, и за частното осигуряване или само за любимия на политиците стълб – този в НОИ.