Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5 – 7 ноември

Това каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров

Предвиждаме около 5 – 7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров пред журналисти преди днешното заседание на енергийната комисия в НС.

По думите му, към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване, предаде БТА. Ако има застудяване, ще е по-рано, ако има затопляне – ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но без основание за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ – София има готовност да работи през зимата.

Относно ремонта в „Дружба“ каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването да бъде възстановено.