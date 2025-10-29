РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Еврокомисарят Екатерина Захариева идва в България за откриването на космически център

Еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева / Снимка: ЕП

Екатерина Захариева – еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации – пристига в България на работно посещение. То ще продължи два дни – на 30 и 31 октомври, съобщават от представителството на Европейската комисия в България.

В четвъртък комисар Захариева ще участва в кръглата маса „Жените в иновациите“, организирана от сдружение „Дамски форум“, след което ще посети Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT.

По-късно Екатерина Захариева ще бъде гост на откриването на космическия център на компанията „ЕндуроСат“.

В петък комисар Захариева ще говори пред международната конференция „iN Sofia 2025“, организирана от Economic.bg и посветена на политиката в областта на климата и конкурентоспособността.

Програмата на работното посещение на Екатерина Захариева включва и участие в церемонията по награждаване на лауреати на фонд „Илко Ескенази“ към Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

