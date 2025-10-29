РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парите в обращение намаляха с 2 млрд. лв. поради предстоящото приемане на еврото

БНБ - сграда кредити евромонети външен дълг обращение БВП аукцион депозити

В края на септември в обращение бяха 27 224 100 000 лева. За едногодишен период (спрямо края на септември 2024  г.) те намаляха с 10.3% или с 3 132 300 000 лева, показват данните от Българската народна банка. Намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България.

През юли – септември парите в обращение намаляха с 2 098 900 000 лв. или със 7.2% в сравнение с края на юни тази година. И през трите месеца на този период парите в обращение отбелязаха отрицателен месечен растеж, като най-голямо бе намалението им през септември (-4.1%).

В края на септември 2025 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение бе 97.71%, а на разменните монети – 2.28 на сто.

През третото тримесечие на годината делът на банкнотите намаля с 0.12 процентни пункта за сметка на същото увеличение на дела на разменните монети.

През третото тримесечие на 2025 г. БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „175 години от рождението на Иван Вазов“ от серията „Българско възраждане“, с номинална стойност 10 лева.

В съответствие с приетата от Управителния съвет на БНБ „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2025 година“ до края на годината следва да бъдат емитирани още две нови възпоменателни монети.

Към 30  септември 2025  г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение бе 0.01% и се запази без промяна спрямо края на юни 2025 година.

