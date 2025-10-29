Правната комисия отхвърли законопроекта на „Възраждане“ за лица, санкционирани по „Магнитски“

Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за допълнение на Изборния кодекс, който предвижда да се забрани на санкционирани по закона „Магнитски“ да заемат държавни, местни и партийни длъжности в България.

Петима депутати от правната комисия гласуваха в подкрепа на законопроекта, осем бяха „против“ и трима се въздържаха.

Основният акцент на законопроекта е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи, посочват вносителите.

Бранимир Балачев (ГЕРБ-СДС) коментира, че законът „Магнитски“ няма никаква юридическа сила в България. „Магнитски“ не е присъда, „Магнитски“ е едно твърдение, днес е Пеевски и Горанов, утре можем да бъдем аз и вие“, посочи той.

„Според нашата конституция и Изборния кодекс има няколко неща, които пречат да участваш в избори, и те са свързани с това дали си лишен от свобода на база на извършено тежко престъпление или не си“, отбеляза Балачев и заяви, че няма да подкрепи предложените от „Възраждане“ изменения.

„Като логическо следствие от Вашата пледоария би следвало да не прилагаме и санкциите, които САЩ наложиха на две руски компании“, обърна се лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов към Бранимир Балачев.

„Защо прилагаме избирателно санкции, каква е разликата между физическото и юридическото лице“, попита той. „Идеята на този законопроект е да покаже, че в нашата страна има избирателно правоприлагане“, каза Костадинов. Той посочи, че отхвърлят мотивите им по отношение на физическите лица, но ги прилагат по отношение на юридическите.

„Абсурдно е, правна смешка е, да предоставите ограничаване на правата на който и да е български гражданин на административен акт на трета страна, по който не са събирани доказателства от български административен или съдебен орган“, коментира Хамид Хамид („ДПС – Ново начало“).

„Поставете се в хипотезата антикорупционният орган на Бурунди или на Северна Корея да наложат санкции върху целия български парламент“, даде пример той. „От всички наши и европейски институции получихме категорични позиции, че законът „Магнитски“ няма как да действа на територията на Европейския съюз и на България“, каза още Хамид и допълни, че няма как да подкрепят такива ограничителни мерки, каквито предлагат от „Възраждане“. Хамид коментира още, че санкциите на руски компании са наложени от държави, от съюзи и те не са по закона „Магнитски“.

Петър Петров („Възраждане“) репликира Хамид, че удобно пропуска, че санкциите, наложени от други държави, са за корупция, извършена от тези физически лица на територията на България. Не санкционирани от Конго или Северна Корея за нещо, което е извършено там, а за корупционни практики, извършени в България, подчерта той. Освен това Петров отбеляза, че законопроектът не визира само изборни длъжности, а и назначаемите длъжности, които не бива да се заемат от лица, които имат и минимален корупционен риск.

„Пропускате, че създаваме ограничения лица, които са санкционирани за извършена от тях корупция в България, да заемат ръководни постове в политически партии, за да предотвратим търговията с власт и с влияние“, каза още Петров.

Хамид Хамид отбеляза, че лицата могат да бъдат лишени от пасивно и активно избирателно право само с присъда от българския съд.

Христо Расташки от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) заяви, че групата на МЕЧ ще подкрепи този законопроект изцяло. „Не мога да повярвам, че в 21 век 70% от тази зала се опитва да ни убеди, че хора, които са санкционирани за корупция от международни органи или от други държави, трябва да участват в изборите като представляващи политически партии, трябва да имат достъп до обществен ресурс и да заемат важни публични постове“, коментира той.

„Хората, които са санкционирани за корупция, извършена на територията на България, нямат място в Народното събрание, тяхното място е, където се излежават наказанията“, добави Расташки.

Хамид Хамид го репликира, че „ако има извършено престъпление, това се казва от съда, а не от адвокат Расташки“.

Правната комисия отхвърли на първо четене и два идентични законопроекта на „Възраждане“, свързани с държавния печат и националното знаме на Република България. И двата законопроекта получиха подкрепа от трима депутати, „против“ бяха петима, а шест народни представители са въздържаха.

Законопроектът за държавния печат и националното знаме на Република България, внесен на 29 януари т.г. предвижда само националното знаме на страната да бъде издигано на българските дипломатически и консулски представителства, както и да се поставя върху превозните средства на тези служби при условията, определени от международните договори и обичаи.

От „Възраждане“ предлагат също само националното знаме да се издига в частите на Българската армия и корабите на Военноморския флот, съгласно военните устави, като до него не се поставят знамената на международни организации. Същото предвижда и законопроектът на „Възраждане“ за промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, внесен на 7 март т.г.