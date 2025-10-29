Технологичните гиганти рязко увеличават разходите си за лобиране в ЕС

Дигиталната индустрия, предимно САЩ, значително увеличи разходите си за лобиране на своите интереси в Европейския съюз. В момента тя харчи средно 151 милиона евро годишно, което е с 33.6% повече спрямо 2023 година.

В сравнение с 2021 г. увеличението е с колосалните 55.6 процента. Тези цифри са цитирани в доклад на Corporate Europe Observatory и LobbyControl.

Лобистите се фокусират върху Закона за европейските цифрови пазари (DMA) и Закона за цифровите услуги (DSA), които регулират цифровия сектор.

Администрацията на Тръмп счита тези закони за дискриминационни спрямо американските компании.

Европейските защитници на дерегулацията на индустрията също искат преразглеждане на законите.

Сред най-големите лобисти са Meta Platforms, която похарчи 10 милиона евро за тези дейности миналата година, Microsoft (7 милиона евро), Apple (7 милиона евро) и Amazon Europe Core (7 милиона евро). Qualcomm, Google, Telefonica, Intel и Samsung също попаднаха в челната десетка.

Много от тези компании значително увеличиха разходите си за тези дейности.

Например, Amazon увеличи разходите си с 4.3 милиона евро, а Microsoft – с 2 милиона евро.

Законът за цифровите пазари (DMCA) влезе в сила в ЕС през март 2024 година.

Той се превърна в най-изчерпателния набор от правила в света, регулиращи дейността на технологичните гиганти и насочени към защита на конкуренцията. Съгласно този закон Европейската комисия редовно глобява големи корпорации с милиарди долари.