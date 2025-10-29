РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На първо четене депутатите записаха в публичните предприятия да има служител по почтеността

Със 105 гласа „За“ (56 от ГЕРБ-СДС, 3 от ПП-ДБ, 22 от ДПС-Ново начало, 11 от БСП-Обединена левица, 12 от „Има такъв народ“ и един, нечленуващ в парламентарна група) мнозинството прие на първо четене промени в Закона за публичните предприятия, с които ги задължава да въведат система за управление на корупционния риск, включваща и служител по почтеността.

„Против“ гласуваха 42 народни представители (29 от „Възраждане“, един от АПС, трима от МЕЧ, 9 от „Величие“). „Въздържал се“ гласуваха 19 депутати (9 от ПП-ДБ, двама от „Възраждане“, 5 от АПС и трима от МЕЧ).

Законопроектът е внесен от Анна Александрова от ГЕРБ-СДС и група народни представители. При представянето му стана ясно, че позицията „служител по почтеността“ ще бъде разкрита по препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и като част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сред другите механизми, с които публичните предприятия ще могат да управляват корупционния риск, е подбор на висшите служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на възможностите за предлагане/взимане на подкуп, обучения по етика и почтеност на служителите.

Законопроектът предвижда и разширяване на правомощията на Агенцията за публични предприятия и контрол с това да приемат Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Депутати на „Възраждане“ коментираха, че законопроектът е безсмислен, тъй като с него единствено ще се увеличи броят на лицата, на които ще трябва да се плаща.

Не ви трябва служител по почтеността, трябва ви детектор на лъжата с един единствен въпрос: „Вземал ли сте нерегламентирано пари по повод изпълнения на своята длъжност?“, обяви депутатът Петър Петров от „Възраждане“.

