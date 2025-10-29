Honda спира производството на автомобили поради китайско-нидерландския конфликт

Япоската компания Honda е спряла производството на автомобили в Мексико за неопределено време, съобщава Nikkei. То е причинено от недостиг на части заради спор между Нидерландия и Китай относно производителя на чипове Nexperia.

Honda използва стандартни полупроводници Nexperia в някои компоненти за превозни средства, доставяни от партньорите на японския автомобилен производител.

От компанията увериха, че „полагат всички усилия, за да сведат до минимум въздействието“ на недостига, добавяйки, че производството на мотоциклети в друг завод на Honda в Мексико не е засегнато.

Освен това от компанията заявиха пред Nikkei, че е била принудена да намали производството на превозни средства и в заводите си в САЩ и Канада.

На 13 октомври нидерландските власти решиха да национализират завода Nexperia, разположен в Нидерландия. Компанията е собственост на китайската Wingtech. Правителството се позова на „Закона за наличност на стоки“, за да осигури достъп до чипове в Европа на фона на нарастващото търговско напрежение между САЩ и ЕС, от една страна, и Китай, от друга. Китайските власти разкритикуваха действията на нидерландското правителство.

На служителите в китайския завод на Nexperia беше наредено да игнорират инструкциите на нидерландските власти, а управлението на китайските операции на производителя на чипове беше прехвърлено на китайски мениджъри.

Преговорите между двете правителства за контрол над Nexperia се оказаха безплодни.

Honda Motor Company произвежда автомобили, камиони, мотоциклети и скутери. В производствената й гама влизат и автомобили с висока проходимост, плавателни съдове, електрогенератори, корабни двигатели и градинарски машини.

Хонда е най-големият в света производител на мотоциклети, както и на двигатели с вътрешно горене.