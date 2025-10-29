Парламентът ратифицира Усъвършенствано рамково споразумение между ЕС и Чили

Парламентът прие на първо и второ четене, в едно заседание, Законопроекта за ратифициране на Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и Република Чили.

Усъвършенстваното рамково споразумение, което е съставено в Брюксел на 13 декември 2023 г., е първото по рода си споразумение на ЕС с трета страна от този вид. Неговата основна цел е засилване на партньорството, подобряване на политическия диалог, задълбочаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес и подобряване на възможностите за засилена търговия и инвестиции между страните.

Очаква се то да допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и между България и ЕС, като допълнително стимулира търговско-икономическите връзки между двете държави.

По време на обсъждането на законопроекта Димчо Димчев от „Възраждане“ коментира, че Чили е следващото поле на битка между световните хегемони – САЩ и Китай. Причината – в момента Чили изнася литий за Китай, който е на стойност над 2.6 млрд. долара.

По отношение на износа на България към Чили през 2023 г. данните на Националния статистически институт показват, че изнасяната продукция е на стойност 29 млн. лева, а за 2024 г. – стойността се е увеличила на 38 млн. лева.

В същото време за 2023 г. сме внесли от Чили продукция на стойност 298 млн. лева, а за следващата 2024 г. за вноса сме платили 623 млн. лева. Димчев уточни, че цитира тези данни, без да ги оценява като добри или лоши. Той даде пример, че едно от нещата, които България внася от Чили, е медна руда и тя безспорно има нужда от нея.