Златните покупки на руснаците са напът да се изравнят с държавните резерви от метала на Испания или Австрия след като той стана една от най-популярните опции за спестявания през последните четири години, показва проучване. Според базираната в Хонконг Al Banyan Tree Research – стартираща компания за количествени изследвания, основана от финансови анализатори и мениджъри на риска с опит в руския стоков сектор, се очаква покупките на дребно на злато в кюлчета, монети и бижута да достигнат 62.2 тона (почти 2 милиона тройунции) през тази година.

Въпреки че покупките са се забавили в сравнение с 2024 г., тъй като цените на златото наскоро надхвърлиха рекордните 4000 долара за унция, общите покупки на дребно, откакто Кремъл изпрати войски в Украйна през 2022 г., се очаква да достигнат общо 282 тона, според оценки на Al Banyan Tree. Тази тенденция подчертава как руснаците, откъснати от традиционните опции за спестяване като евро и щатски долари, търсят нови начини за запазване на стойността на състоянието си. И жълтият метал се очертава като едно от предпочитаните от тях сигурни убежища.

„В исторически план, хората са предпочитали да инвестират в недвижими имоти и чуждестранна валута, но след ограниченията, свързани със санкциите, чуждестранните парични знаци се превърнаха в по-неудобен начин за запазване на спестяванията и от 2022 г. насам търсенето на злато се увеличи“, коментира анализаторът на BCS Global Markets в Москва Дмитрий Казаков.

Кредиторите в Русия до голяма степен постепенно са се отказали от депозитите в евро и долари, докато трансграничните трансакции в тези валути стават все по-трудни. Руснаците биха могли да преместят част от златните си запаси в чужбина като начин за прехвърляне на капитал, въпреки че точното количество е невъзможно да се оцени, допълва Казаков.

Русия – вторият по големина производител на скъпоценната суровина в света, добива над 300 тона от благородния метал годишно. От 2022 г. насам обаче руските кюлчета са забранени на западните пазари, а Лондонската асоциация на пазара на златни слитъци, която определя глобалните стандарти за търговия със злато, вече не ги приема.

В отговор, Русия премахна ДДС върху покупките на дребно на жълтия метал, за да стимулира вътрешното търсене и да помогне на санкционираните миньори да намерят алтернатива на износа. Без по-силно вътрешно търсене руските миньори щяха да се сблъскат с по-големи трудности.

„Банк России“, някога най-големият държавен купувач на злато в света, спря покупките през 2020 г. и въпреки че остави отворена вратата за възобновяването им през 2022 г., златните ѝ резерви остават почти непроменени от години на ниво около 75 милиона тройунции.

Вътрешните продажби се подкрепят и от покупки от руски кредитори, които през август 2025 г. са притежавали 57.6 тона, според оценки на Al Banyan Tree. Фирмата използва иконометрични модели и анализи, базирани на изкуствен интелект, за да интерпретира сложни данни от пазара на суровини и материали.

През този месец Русия започна търговия с физическо злато на борсата в Санкт Петербург като част от усилията да замени базовите ценови индекси на Лондонската метална борса LBMA, но досега са продадени само няколко кюлчета. В същото време, износът на скъпоценната суровина е намалял, според Al Banyan Tree Research.

Промяната във вътрешното търсене предполага, че търговските модели и поведението на спестяванията може да не се върнат напълно към нормалните си нива, дори ако санкциите бъдат отменени. Казаков също се съмнява, че ако наказанията отпаднат всички ще започнат да продават злато, тъй като недоверието към долара и еврото ще се запази.

В 13.55 ч. българско време на 29 октомври златото за незабавна доставка се търгуваше за 4017.10 щ. долара за тройунция.