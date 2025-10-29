ИТН защити Бачев: Искането на оставка на министъра на културата е пълен абсурд

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Балабанов, ИТН: Искането на оставка на министъра на културата Мариан Бачев е пълен абсурд

От „Има такъв народ“ (ИТН) защитиха министъра на културата Мариан Бачев и определиха искането на оставката му като „пълен абсурд“. 

„Пълен абсурд е искането на оставка на министъра на културата, защото министърът на културата като министър и това, което прави Мариан, той го и обясни, и ние това, което знаем и сме сигурни, няма нищо общо със спекулациите по тема нечий личен живот“, заяви зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

„Ако Мариан стоеше в ролята на един бивш министър на културата, който пожелаваше щастливи уикенди в състояние, което и до днес аз за себе си не мога да определя, тогава наистина щеше да има проблем и да разсъждаваме в различни хипотези. Не търсете никаква вина в момента в Мариан Бачев, той си върши прекрасно работата“, допълни той.

Името на министър Бачев беше замесено в скандала с арестувания актьор от Театър „София“ Росен Белов – един от четиримата, обвинени, че са принуждавали и дрогирали 20-годишен младеж.

Белов е бил преподавател в детската театрална работилница на Бачев.

Сред арестуваните по случая е и бившият председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

От Съюза на артистите в България излязоха с остра позиция, в която изтъкват, че доверието в Министерството на културата отдавна е свалено. 

