Заради какво бяха наградени 10 учители с отличието „Константин Величков“

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев награди десет учители с отличието „Константин Величков„. Това стана по време на тържествена церемония в сградата на министерството, в навечерието на Деня на народните будители, съобщиха от пресцентъра на образователното ведомство. Наградените получиха грамоти, „Рибния буквар“ и парична награда от 1000 лева.

„В най-голяма степен разчитаме на българските учители, за да се справим с важните предизвикателства и децата ни да живеят в по-добро, хармонично и проспериращо общество“, подчерта министър Вълчев към тазгодишните носители на приза „Константин Величков“.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби“ награди получиха Карамфилка Патинова и Валентина Иванова.

Карамфилка Патинова е старши учител по физика и астрономия в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев. Насърчава децата да изследват, да експериментират и да създават решения на конкретни проблеми, като развиват умения за работа в екип, креативност и иновативност. Нейни ученици имат отлични постижения на Националната олимпиада по астрономия, Националното пролетно състезание по физика, Националната олимпиада по физика, Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

Валентина Иванова е старши учител по математика и информатика в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим Първи“ във Видин. Нейните ученици са постигали отлични резултати не само на външните оценявания, но и на състезания, олимпиади и турнири. Валентина Иванова разработва и прилага съвременни методи на преподаване в учебните часове, проявява адаптивност и гъвкавост в работата си.

В категорията „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ са отличени трима – Емил Терзийски, Дафина Йотова и Милен Минев.

Емил Терзийски е директор на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в Сандански, като набляга на ефективното взаимодействие с родителите с цел преодоляване на проблемно и рисково поведение.

Като директор на училището Терзийски успява да обедини педагогическия екип, родителите и учениците около идеята, че училището е място, където всеки има значение. Работи в партньорство с местни институции за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Дафина Йотова е училищен психолог в 23-о Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ в София. Под нейно ръководство е изграден първият в страната Дневен център за хранителни разстройства. Обучава колеги психолози по темата. Участва в проект за превенция и противодействие на насилието и тормоза в училище, в който учениците предлагат да се сформира екип „Приятел за изслушване“.

Милен Минев е училищен психолог в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора. Всекидневно работи активно за преодоляване на възникнали проблеми, водещи до отпадане на ученици. Под негово ръководство учениците се включват в различни приобщаващи дейности по интереси – като футбол, волейбол, посещения на театрални постановки, на кинопрожекции, на паметници на културата, участия в тържества.

Наградени за постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система са Петя Митрашкова и Гинка Иванова.

Петя Митрашкова е директор на детската градина „Зора“ в Червен бряг и работи за утвърждаване на детската градина като иновативна, приобщаваща и високо резултатна институция, в която основен приоритет е пълното обхващане и задържане на децата в предучилищното образование. Ежедневната й работа е насочена към изграждане на доверие между учители и семейства.

Гинка Иванова е главен учител в начален етап в Основното училище „Христо Ботев“ в село Градина, област Пловдив. Постигнала е значими резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система. Като член на екип за обхват за района на община Първомай от 2017 г. до момента, е извършила 341 посещения на адреси за обхват. Ефективно работи както с местните институции, така и с родителската общност.

Двама са отличените в категорията „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

Златин Вълчев е старши учител, практическо обучение, в Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ във Варна, който активно участва в множество образователни проекти, допринасяйки за модернизацията на учебния процес и развитието на професионалните умения на своите ученици. Сред разработките му са интерактивна карта на кулинарния туризъм по Северното Черноморие и мобилно приложение/сайт за управление на хотел чрез смартфон, което позволява на хотелския мениджър да оптимизира процесите в реално време.

Пепа Павлова е старши учител по физика и астрономия в Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” във Враца. Тя е учител с дългогодишен опит в разработването и прилагането на съвременните методи на преподаване. Прилага в уроците си иновативен подход, с който насърчава функционалната грамотност, креативността и социалната ангажираност, като практиките представя пред учители от България и чужбина в рамките на международни партньорства.

Наградата „Константин Величков“ получава и победителят в националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна и/или научна институция. Това е Мария Найденова, главен учител по музика в Средното училище „Любен Каравелов“ в Пловдив. Тя е диригент на народен хор на фолклорния ансамбъл „Тракийска младост“. Съавтор е на всички учебни програми за разширено и профилирано обучение по народно пеене и музикална практика – народно пеене във втори гимназиален етап.