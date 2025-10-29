Предстоят значителни кадрови промени в ръководството на ЕЦБ

През следващите месеци предстоят значителни кадрови промени в ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като през последната година няколко високопоставени представители на националните централни банки напуснаха Управителния съвет – органът, който определя паричната политика в еврозоната, пише германският икономически всекидневник „Ханделсблат“.

Следващата промяна вече е обявена. През юни 2026 година Уло Каасик ще поеме поста управител на естонската централна банка „Еести Панк“ (Eesti Pank) и ще стане нов член на Управителния съвет на ЕЦБ. Той ще наследи Мадис Мюлер, чийто мандат приключва по график. Каасик в момента е настоящ заместник-управител на „Еести Панк“, оглавявал е отдела за паричната политика и е бил съветник по икономическата политика на министър-председателя на Естония.

В Управителния съвет на ЕЦБ влизат шестима членове на Изпълнителния съвет и управителите на централните банки на 20-те държави от еврозоната.

През тази година се случиха няколко промени.

Клаас Кнот от Нидерландия, един от водещите банкери по отношение на паричната политика, се оттегли на ротационен принцип и беше заменен от Олаф Шлайпен. В Австрия Мартин Кохер, бивш министър на икономиката и труда, зае мястото на Роберт Холцман. В Португалия Алваро Сантос Перейра смени Марио Сентено.

До края на 2025 година изтича мандатът на управителя на централната банка на Малта Едуард Шиклуна, а наследниците на Бостян Васле от Словения и Петер Казимир от Словакия все още не са определени.

Очаква се и България да се присъедини към еврозоната в началото на следващата година, което означава, че управителят на Българската народна банка Димитър Радев също ще стане член на Управителния съвет на ЕЦБ, отбелязват от германската медия.

От „Ханделсблат“ посочват, че предстоят промени в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, чиито шестима членове не могат да бъдат преизбирани. Мандатът на заместник-председателя Луис де Гиндос от Испания приключва през май 2026 година. През 2027 година ще изтекат мандатите на президента Кристин Лагард, главния икономист Филип Лейн и на германката Изабел Шнабел.

Очаква се дебатът за техните наследници да започне още през следващите месеци, отбелязват от изданието.