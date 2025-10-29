На първо четене в комисия: гъвкаво работно време за родителите на деца до 12 г. през лятото

Родителите на деца до 12 години ще имат възможност да работят на непълно работно време или дистанционно по време на лятната ваканция на децата си.

Това реши на първо четене парламентарната комисия по труда и социалната политика, подкрепяйки законопроект, внесен от Деница сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

За него гласуваха 16 депутати, нямаше против, а един се въздържа.

„В момента родителите на деца до 8 години могат да работят с гъвкаво работно време. С предложението ни повишаваме възрастовата граница до 12 години, защото практиката показва, че по време на ваканциите много родители търсят различни варианти за отглеждане на децата си“, обясни депутатът от ГЕРБ-СДС.

Министерството на труда и социалната политика подкрепи инициативата.

Заместник-министър Гергана Алексова отбеляза, че мярката ще помогне на родителите да съчетаят професионалния с личния си живот. „Затрудненията не са само през лятото. Затова предлагаме правото за гъвкаво работно време да не бъде ограничено само до ваканциите“, заяви тя.

Депутатите от различни партии приветстваха промяната, като поставиха условието решението да бъде доброволно и за двете страни – родител и работодател. „Искаме да дадем възможност на семействата да се справят по-гъвкаво, но проблемът е в образователната система, а не само в социалната политика“, коментира Елисавета Белобрадова („Продължаваме промяната – Демократична България“).

„Отдавна трябваше да се случи тази промяна“, каза Цветан Предов („Има такъв народ“), а Хасан Адемов („Алианс за права и свободи“) уточни, че законопроектът е допълнение към вече действащите възможности за непълно работно време и дистанционна работа.

Нина Димитрова (БСП – Обединена левица) подчерта, че „социалната политика не е разход, а инвестиция в човека, семейството и бъдещето“. Депутатите от ДПС и „Възраждане“ добавиха, че мярката трябва да се прилага и извън летните ваканции, за да улесни всички страни и да отговори на европейските принципи за баланс между професионален и личен живот.

Целта на промените е да улеснят родителите, да осигурят подходяща грижа за децата и да донесат повече спокойствие на семействата. Предстои законопроектът да бъде разгледан за второ четене в комисия и окончателно гласуван в пленарна зала.