Мнозинството промени на първо четене Закона за защита на лица, така че свидетелите по-бързо да си сменят самоличността

Мнозинството в парламента прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Негов вносител е Министерският съвет. При представянето на промените министърът на правосъдието Георги Георгиев започна с това, че с тях ще се предостави възможност за даване на нова самоличност още в предварителната фаза на защита. Освен това още на този етап защитените свидетели ще могат да ползват физическа охрана и да бъдат настанени на безопасно място.

Предлага се и Бюрото по защита да оценява необходимостта от продължаване на специалната защита за всяко защитено лице и да изготвя становище до министъра на правосъдието, без това да е обвързано с шестмесечен период, както е в момента.

Министърът бе категоричен, че няма как България да има ефективно правосъдие, без да осигури ефективни средства за защита за тези, които му съдействат и дават свидетелски показания.

След това министър Георгиев добави, че конкретният повод за внасянето на законопроекта бил, че имало лица, поставени под защита, които злоупотребявали – демонстрирали луксозните си автомобили по магистрали и из българските градове, като парадирали с дадената им охрана. Ето защо промените предвиждат възможност за отмяна на личната физическа охрана, когато охраняемото лице не спазва условията и указанията, дадени му с цел защита.

Правосъдният министър добави и че с промените ще се прецизира работата със служебната тайна, като ще се създаде възможност при необходимост и началникът на областните служби „Изпълнение на наказанията“ да дава предложения за предоставяне на специална защита спрямо обвиняемите и подсъдимите, които вече са с мярка задържане под стража, но са започнали да съдействат на правоохранителните органи и заради това заслужават подкрепа.

Освен това с промените се предвиждат и срокове за личната физическа охрана. До този момент тя е била безсрочна и е създавала възможности за злоупотреби. Ето защо сега се предлага срок на защитата от 60 дни с възможност за удължаване с още 30 дни от прокурора или съда, като след това лицата ще бъдат включени в програмата за защита, която представлява постоянна мярка.

Георги Георгиев нарече спекулации появилите се коментари в медиите, че с промените се подготвя разкриване на банковата тайна за защитените свидетели. Той обясни, че реално се осигурява допълнителна възможност за достъп специално за Бюрото по защита до централния кредитен регистър и до регистъра на банковите сметки.

„Всичко това има една цел – да се осъществи контрол за начина, по който се изразходват средствата на данъкоплатците, тъй като те плащат за защитата“, обясни министър Георгиев.

По-конкретно Бюрото по защита ще има достъп до сметките на застрашеното лице с цел да контролира дали то изпълнява финансовите си задължения към държавата, физически и юридически лица или тегли нови кредити. Освен това, в случаите когато лицето самоволно не е изпълнявало задълженията си по специалната защита, то от Бюрото по защита ще могат да предприемат действия то да си върне финансовите средства, използвани за защита му.

Министър Георгиев добави и че законопроектът предвижда изключително прецизни промени при определени случаи на злоупотреби – когато с новата самоличност лицата си зануляват задълженията по старата самоличност и после минават по обратния ред – първо се отказват от новата си самоличност и после действат със старата.