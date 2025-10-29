6 млрд. лв. са инвестирали компаниите от модерната търговия у нас за 15 години

Близо 6 милиарда лева са инвестирали големите търговски вериги в България през последните 15 години. Само за периода 2020 – 2024 г. компаниите в сектора на модерната търговия са направили инвестиции за над 2.5 млрд. лв., вложени в логистика, въвеждане на нови системи и процеси, разширяване на дейността и отваряне на нови обекти в страната.

Данните са част от анализ на Института за пазарна икономика на ролята и социално-икономическия принос на бранша и бяха представени на третото издание на международния форум за модерна търговия MORE THAN TRADE в София. Събитието се организира ежегодно от Сдружението за модерна търговия, което обединява едни от най-големите търговски вериги с близо 1000 търговски обекта и 22 000 служители в цялата страна.

Компаниите от модерната търговия генерират приходи за над 20 млрд. лв.

и осигуряват работа на близо 60 хил. души през 2024 г. или 27% от общия брой наети лица в сектора. Само за няколко години след пандемията големите търговски вериги са създали близо 10 хил. нови работни места. Месечните възнаграждения в сектора достигат 2465 лв., което е с над 50% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

Съвкупният ефект на модерната търговия върху вътрешното търсене в страната бележи ръст от над 30%

през последните две години и достига 15.5 млрд. лева през 2024 година. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 9.3 млрд. лева. Тук се включват над 5.8 млрд. лева, насочени към български производители и доставчици на хранителни и нехранителни стоки, 1.5 млрд. лв. за външни услуги и материали от български компании, 1.4 млрд. лв. нетни доходи на наетите във веригите и над 580 млн. лв. инвестиции в българската икономика. Към преките ефекти се прибавят и 5.4 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 810 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия.

На форума бяха обсъдени състоянието на бранша в България и Европа, съществуващите предизвикателства и възможните решения за тях с фокус върху ключовата роля на модерната търговия в процеса на въвеждане на еврото у нас. Програмата на събитието включваше изказвания и презентации на Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, Кристел Делберге, генерален директор на водещата европейска организация в сектора на търговията EuroCommerce, Хървойе Стоич, главен икономист на Хърватската асоциация на работодателите, както и дискусионен панел с участието на Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика, и Ивайло Лаков, журналист.

„Докато страната се подготвя да се присъедини към еврозоната, е естествено да възникват въпроси и притеснения. Всяка държава преминава през известна адаптация, но търговците на дребно често са определяни като героите при въвеждането на еврото. Клиентите ни посещават всеки ден и спечелването на тяхното доверие е наш най-висок приоритет”, заяви Кристел Делберге.

“Голямото предизвикателство е България да се превърне в по-атрактивна държава за качествени участници в пазара на труда.

Това може да се постигне с по-добра среда на живот и с по-добра бизнес среда. Но в последните месеци, вместо подобряване на бизнес средата, виждаме по-скоро една правна несигурност, която вече се отразява на търговията на дребно”, заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

От основаването си през 2010 г. сдружението обединява едни от най-големите търговски вериги с близо 1000 търговски обекта и 22 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, лекарствени и дрогерийни продукти, строителни материали и оборудване.