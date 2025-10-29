Въпреки разногласията за митата, Карни и Тръмп седнаха на една маса

Минути преди „Еър Форс 1“ да кацне в Южна Корея, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува кратко, но остро съобщение в социалните мрежи: „За онези, които питат – не дойдохме в Южна Корея, за да видим Канада“! Въпреки разногласията, само 12 часа по-късно Тръмп седеше срещу министър-председателя на Канада Марк Карни на кръгла маса.

Американският президент е разгневен на канадците откакто провинция Онтарио започна да излъчва реклама, използваща старо радиообръщение на Роналд Рейгън, за да критикува митническата му политика. Той обвини Отава и лично Карни, че се опитват да повлияят на Върховния съд на Съединените щати, който следващата седмица ще разгледа законността на наложените от него мита върху вносните стоки.

Спорът достигна връхната си точка когато Тръмп обяви намерението си да наложи допълнително 10% мито върху канадски стоки, докато пътуваше за Азия. След пристигането си той не скри раздразнението си от северния си съсед и неговия лидер. „Не искам да се срещам с него,“ каза стопанинът на Белия дом на 27 октомври. И отсече: „Не, няма да се виждаме известно време. Много съм доволен от сделката, която имаме сега с Канада. Ще я оставим така засега.“

Въпреки гнева на Тръмп, Карни все пак запази поканата си за вечеря в негова чест, проведена в сряда в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в град Кьонджу. Събитието беше организирано от президента на Южна Корея Лий Дже Мьон, който прекара по-голямата част от деня в опити да спечели вниманието на американския си колега.

Тръмп и Карни бяха настанени един срещу друг на осемместна кръгла маса, заедно с Лий и лидерите на Австралия, Нова Зеландия, Тайланд, Виетнам и Сингапур.

Канадецът, от своя страна, се опита да омаловажи напрежението с американския президент. По-рано през седмицата, по време на визитата си в Малайзия, той заяви пред журналисти, че Канада е „готова, когато е уместно“ да възобнови търговските разговори.

„Готови сме да седнем на масата, когато и те са готови за това,“ каза Карни и добави, че двете страни са постигнали „значителен напредък в областта на стоманата, алуминия и енергетиката“, до степен, че вече се обменят проекто-споразумения.

Тръмп не уточни как точно ще се прилага увеличеното мито, а Карни каза, че неговото правителство все още не е получило допълнителни подробности.

Президентът на Съединените щати заяви също, че не е променил мнението си, дори след като е разбрал, че рекламата е финансирана от провинция Онтарио, а не от федералното правителство.