Министерският съвет одобри промени в правилника за прилагане на Закона за ДАНС

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с което се усъвършенстват механизмите за контрол и защита на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Промените позволяват издаването на разрешения за контролна дейност в стратегическите зони на такива обекти на лица, оправомощени по закон или трудово правоотношение, както и оптимизират процеса по издаване на разрешения за работа и еднократни посещения в тези зони.

С новите разпоредби ДАНС ще разполага с възможност да предлага актуализация на списъка на стратегическите обекти и дейности, определени с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 година, като изпраща мотивирани предложения до съответните министри или ръководители на ведомства. Това ще позволи по-гъвкав и своевременен контрол и ще подобри физическата и информационната защита на стратегическите обекти.

Промените решават и редица практически затруднения, установени при прилагането на правилника — облекчава се административната работа по изготвяне и съхранение на длъжностни характеристики, прецизират се сроковете за служебни карти на бивши служители и се въвежда ясен критерий за определяне тежестта на дисциплинарните нарушения, за да се избегне налагането на несъразмерни наказания. Освен това е отстранено терминологично несъответствие между правилника и закона, което ще допринесе за по-прецизно и ефективно прилагане на нормативната уредба.