Надзорният съвет на НОИ прие план-сметката на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

С 10 гласа за и 4 против Надзорният съвет на НОИ утвърди план-сметката на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

Представителите на държавата – 8 на брой плюс председателя на Надзорния съвет на НОИ Ася Гонева и една от бизнес организациите са дали подкрепа за това осигуровките осигуровките през следващата година, както и максималният осигурителен доход да се увеличат, да се увеличат осигуровките за пенсия с 2% и с над 470 лв. максималният осигурителен доход.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов също е подкрепил предложената план-сметка въпреки замразяването на обезщетението за майчинство, което се предлага от държавата.

Но Мария Минчева, представител на Българската стопанска камара, обясни, че мерките, които се предлагат, са пожарни и няма да се знае кога ще се изчерпи този ефект – плюс това не е дадено обяснение защо минималната работна заплата ще бъде 605, а не 620 евро, колкото би трябвало да бъде по Кодекса на труда.

Това по принцип е благоприятно за работодателите, но позицията е принципна – след като има законов текст, той трябва да се спазва.

Против бюджета на общественото осигуряване е гласувал единият от двамата представители на КНСБ Тодор Капитанов заради минималната заплата от 605 евро.

Мария Минчева от БСК и Кирил Бошов от АИКБ са категорично против минимална заплата извън формулата, искат и отмяна на действащия сега механизъм в Кодекса на труда.

Двете бизнес организации са и против вдигането на вноската за пенсия и максималния осигурителен доход.