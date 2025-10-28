Утре Надзорният съвет на НОИ ще обсъди параметрите на проектобюджета

Утре Надзорният съвет на НОИ ще обсъди параметрите на предлагания бюджет.

Управляващите възнамеряват да увеличат минималната заплата (МРЗ) догодина, но с по-малко, отколкото е предвидено по формулата, разписана в Кодекса на труда.

Предвидено е от 1 януари минималното възнаграждение да е 605 евро, а не малко над 620 евро, колкото би трябвало да са 1 213 лева, обявени при общественото обсъждане на МРЗ.

БНР научи, че се предлага с 2 процентни пункта да се увеличи осигуровката за фонд „Пенсии“ от догодина. Ръст се планира и при максималния осигурителен доход.

Сега максималният осигурителен доход е 4 130 лева, предложено е вдигането му до 4 600 лева, или 2 352 евро.

Минималните осигуровки ще се правят върху размера на минималната заплата за самоосигуряващите се. Засега тя е посочена като 605 евро.

Пенсиите ще се осъвременят по Швейцарското правило от 1-ви юли догодина, като очакваният процент е между 7 и 8 – ще стане ясен на по-късен етап, когато ще бъдат отчетени инфлацията и ръстът на осигурителния доход за годината.

Минималната пенсия за стаж и възраст също от 1-ви юли се предлага да е близо 347 евро.

Не е планирано да се увеличава размерът на тавана на пенсиите, който е 3 400 лева.

Засега не се планира да има ръст спрямо тази година при обезщетението за гледане на дете до 2-годишна възраст и при минималните и максимални дневни обезщетения за безработица.

От общо предвиждани 15,24 милиарда евро разходи на Държавното обществено осигуряване над 13,42 милиарда ще са за пенсии – това са около 11,3% от планирания БВП.

Недостигът на средства, които няма да се съберат от осигуровки и ще се покрият през държавния бюджет, е изчислен на над 6 милиарда евро.

Разчетите на държавата са средната пенсия догодина да достигне 541 евро, реалното нарастване да е с 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5%.