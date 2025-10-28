РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Утре Надзорният съвет на НОИ ще обсъди параметрите на проектобюджета

Утре Надзорният съвет на НОИ ще обсъди параметрите на предлагания бюджет. 

Управляващите възнамеряват да увеличат минималната заплата (МРЗ) догодина, но с по-малко, отколкото е предвидено по формулата, разписана в Кодекса на труда.

Предвидено е от 1 януари минималното възнаграждение да е 605 евро, а не малко над 620 евро, колкото би трябвало да са 1 213 лева, обявени при общественото обсъждане на МРЗ. 

БНР научи, че се предлага с 2 процентни пункта да се увеличи осигуровката за фонд „Пенсии“ от догодина. Ръст се планира и при максималния осигурителен доход.

Сега максималният осигурителен доход е 4 130 лева, предложено е вдигането му до 4 600 лева, или 2 352 евро.

Минималните осигуровки ще се правят върху размера на минималната заплата за самоосигуряващите се. Засега тя е посочена като 605 евро.

Пенсиите ще се осъвременят по Швейцарското правило от 1-ви юли догодина, като очакваният процент е между 7 и 8 – ще стане ясен на по-късен етап, когато ще бъдат отчетени инфлацията и ръстът на осигурителния доход за годината.

Минималната пенсия за стаж и възраст също от 1-ви юли се предлага да е близо 347 евро. 

Не е планирано да се увеличава размерът на тавана на пенсиите, който е 3 400 лева.

Засега не се планира да има ръст спрямо тази година при обезщетението за гледане на дете до 2-годишна възраст и при минималните и максимални дневни обезщетения за безработица.

От общо предвиждани 15,24 милиарда евро разходи на Държавното обществено осигуряване над 13,42 милиарда ще са за пенсии – това са около 11,3% от планирания БВП.

Недостигът на средства, които няма да се съберат от осигуровки и ще се покрият през държавния бюджет, е изчислен на над 6 милиарда евро. 

Разчетите на държавата са средната пенсия догодина да достигне 541 евро, реалното нарастване да е с 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5%.

