От 2026-а минимална заплата на лекар без специалност ще е 1860 евро, на медицинска сестра – 1550 евро

От догодина минималната заплата на лекар без специалност у нас трябва да бъде 1860 евро, а на медицинска сестра – 1550 евро.

Това е записано в приложение към проектобюджета на Здравната каса (НЗОК), одобрен на заседание на Надзорния съвет.

За да гарантира тези възнаграждения, държавата ще отпусне допълнителни 260 милиона евро. Все още не е ясно към кои болници ще бъдат разпределени тези пари.

Минимално основно възнаграждение от 1860 евро следва да получават също зъболекари и фармацевти без специалност, психолози със степен „магистър“.

Поне 1550 евро месечно трябва да е заплатата на сестри, акушерки фелдшери, лаборанти, масажисти, психолози със степен „бакалавър“.

Допълнителните пари ще дойдат от централния бюджет, а разпределянето им към болниците ще става по правила, които тепърва ще се изработват, обясни управителят на здравната каса Петко Стефановски:

„Да се уточнят лекарите, които ще получават и така – това предстои в момента“, посочи той.

В проектобюджета е заложено завишение на разходите с между 6 и 9% за заплащане на лекарства, лабораторни изследвания, за прегледи при лични лекари и специалисти.

Предвидени са нова амбулаторна процедура за онкоболни пациенти и две скринингови програми за рак, които трябваше да започнат тази есен.

Броят планирани хоспитализации за догодина достига рекордните 2 400 000, а обемите и цените, по които ще работят болниците с ресурс от Здравната каса, ще бъдат договорени с Българския лекарски съюз.