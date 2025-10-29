Nvidia ще инвестира 1 млрд. долара в Nokia

Nvidia ще инвестира 1 милиард долара в Nokia, превръщайки се в един от най-големите акционери на финландската компания. Сделката е част от стратегията на Nokia за разширяване на дейността в областта на изкуствения интелект и модернизация на телекомуникационните мрежи.

В рамките на споразумението, Nvidia ще придобие 2.9% дял от Nokia чрез емитирането на нови акции. Двете компании ще си партнират за внедряване на AI технологии в 5G и 6G мрежите и развитието на инфраструктура за центрове за данни.

След новината акциите на финландската компания скочиха с 21% – до 10-годишен връх, добавяйки 6.7 милиарда евро към пазарната ѝ стойност.

Според изпълнителния директор на Nvidia Дженсен Хуанг, партньорството ще е в подкрепа на интересите на Съединените щати, като гарантира, че безжичните технологии ще се базират на американски хардуер. Nokia ще използва новите GPU процесори Blackwell на Nvidia за подобряване на своите мрежи.

Сделката идва след поредица стратегически инвестиции на Nvidia, включително 100 млрд. долара в OpenAI и 5 млрд. долара в Intel. Пазарната оценка на компанията вече се позиционира стабилно над 4 трилиона долара, утвърждавайки я като водещ играч в ерата на изкуствения интелект.