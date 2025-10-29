Нов закон урежда безопасността на всички атракциони – със задължителна застраховка, регистър и строг контрол

Министерският съвет прие проектозакон за безопасност при атракционните услуги, който предвижда ясни правила, задължителна застраховка и ефективен контрол върху всички видове атракциони – на суша, във въздуха и по вода. Това съобщи транспортният министър Гроздан Караджов след заседанието на правителството, подчертавайки, че „животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността“. Законопроектът е изготвен след серия от инциденти и цели да въведе национална рамка за безопасност, която да защитава както гражданите, така и бизнеса.

Новите правила предвиждат задължителна регистрация на всички оператори на атракциони в публичен регистър към Министерството на туризма, без която няма да могат да извършват дейност. Въвежда се и задължителна застраховка „Злополука“ за посетителите, ежедневни проверки на съоръженията, назначаване на отговорно лице по безопасността и изискване за придружител за деца под 14 години. Контролът ще бъде споделен между институции – Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните атракциони, Морска администрация за водните, общините за сухопътните, а Комисията за защита на потребителите ще следи правата на ползвателите.

За ефективност се предвиждат промени и в редица нормативни актове – Кодекса за застраховането, Закона за търговското корабоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за автомобилните превози. По думите на Караджов, законът няма да натоварва бюджета, тъй като ще се самофинансира чрез лицензионни и контролни такси. След приемането му ще бъде даден шестмесечен преходен срок за адаптация на действащите атракциони. Министърът уточни, че при инцидент ясно ще се носи наказателна и имуществена отговорност – както от операторите, така и от контролните органи. Целта е „до началото на летния сезон България да има пълна сигурност и защита при атракционните услуги“.