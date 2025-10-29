Парламентът прие в договорния процес с НЗОК да бъдат включени и медицинските сестри

Със 111 гласа „За“ (56 от ГЕРБ-СДС, 19 от ДПС-Ново начало, 14 от БСП-Обединена левица, 15 от ИТН, 7 от АПС), след прегласуване, депутатите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, с който и съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти ще бъде включена като участник в договорния процес с Националната здравноосигурителна каса.

Промените са внесени от Министерския съвет на 15 септември 2025 г. и са мотивирани с обяснението, че с тях се цели изпълнение на изисквания, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и прецизиране на действащи разпоредби на Закона за здравното осигуряване за подобряване на контролната дейност на Националната здравноосигурителна каса.

„Против“ нямаше нито един глас, а „Въздържал се“ гласуваха 58 депутати (14 от ПП-ДБ, 29 от „Възраждане“, 10 от МЕЧ и 5 от „Величие“).

С промените се предвижда и по време на обсъждането на рамковия договор, който Българският лекарски съюз сключва всяка година с НЗОК, да има покана за участие към представител или представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

По време на обсъжданията на законопроекта Васил Пандов от ПП-ДБ коментира, че според заложената реформа в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) така наречените амбулатории или лечебни заведения на специалистите по здравни грижи, които са регулирани по Закона за лечебните заведения трябва да имат правото да бъдат финансирани и да сключват договори с НЗОК или да бъдат финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването чрез така наречените национални програми.

С предложеното изменение обаче тази цел изобщо не се постига, а се прави опит Европейската комисия да бъде заблудена.

Ето защо Пандов предупреди, че има риск България

да не получи 200 млн. лева,

които са й били предварително обещани, с условието да реформира Закона за здравното осигуряване.

На следващо място Пандов обърна внимание, че независимо от очакванията му, че при изпълнението на изискванията по НПВУ и патронажните грижи за деца и бременни, извършвани от специалисти по здравни грижи, ще станат предмет на законопроекта, това не е станало.

Нещо повече – Пандов обърна внимание, че в Закона за здравното осигуряване има изрична забрана амбулаториите на специалистите по здравни грижи да сключват договори с НЗОК и да получават финансиране, но се очаква за тях да има пари директно от Министерството на здравеопазването по съответна национална програма.

Пандов призна, че при разговор със здравния министър – доц. Слави Кирилов е бил информиран, че за дейностите по осигуряване на патронажните грижи в малките и отдалечени населени за догодина няма могат да се намерят 1 млн. лева, колкото били необходими по националната програма за 2026 година.

Асен Василев от ПП-ДБ пък призова председателя на Народното събрание Рая Назарян да прочете на Костадин Ангелов какво точно е записано в Националния план за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че става въпрос за това професиите медицинска сестра, акушерка, медицински асистент и рехабилитатор не просто да присъстват на договарянията, а да имат право да сключват договор със Здравната каса.

„Текстът, който вие предлагате, е да има някакво постоянно присъствие, а не тези съсловия да могат да сключват договор с касата, както е записано в Националния план за възстановяване и устойчивост„, обясни Василев.