Германски стартъпи подготвят сделка за „камикадзе“ дронове с Rheinmetall

Германия планира да възложи договор за производство на дронове камикадзе на стартъпите от сектора на отбраната Helsing и Stark, в партньорство с най-големия оръжеен производител на страната – „Райнметал“. Целта е да се засилят отбранителните способности срещу Русия и да се насърчи конкуренцията в отбранителния сектор.

Според запознати с въпроса източници, трите компании ще си разделят договор, чиято стойност ще бъде близо по 300 млн. евро за всяка от тях. Формалните споразумения все още не са подписани, но ако бъдат одобрени от бюджетната комисия на германския парламент, това вероятно ще бъдат най-големите сделки за двете млади компании.

По договор, трите фирми ще трябва да осигурят до 12 000 дрона, като първоначално ще бъдат доставени само част от тях. Очаква се те да бъдат предоставени на новата германска бригада, разположена в Литва, чиято мисия е да защитава източния фланг на НАТО срещу Русия.

Според запознати, разделянето на поръчката между трите компании има за цел да стимулира иновациите.

Сделката идва в момент, когато европейските държави се стремят да развият потенциала на безпилотните летателни средства, както чрез системи за защита от вражески дронове, така и с офанзивни дронове за поразяване на цели.

Инвестициите в европейски отбранителни нововъзникващи фирми рязко нараснаха след нахлуването на Русия в Украйна, като рискови капитали масово се насочиха към военната индустрия.

Helsing, подкрепен от основателя на Spotify Даниел Ек, е най-скъпо оценяваният отбранителен стартъп в Европа – 12 млрд. евро. През последната година компанията обяви планове да достави 6000 бойни дрона за Украйна, придоби германския производител на самолети Grob и заяви намерения да произвежда системи за подводно наблюдение във Великобритания.

Stark, основан само преди 15 месеца, е подкрепен от инвеститори като Питър Тийл (американски технологичен милиардер) и Sequoia Capital от Силициевата долина. Компанията вече има екип в Украйна, занимаващ се с тестове и разработка, а през юли обяви, че ще открие завод в английския град Суиндън.

Плановете част от договора да бъде възложена и на гиганта „Райнметал“, изненадаха някои представители на отбранителния бранш. Въпреки че компанията има партньорски споразумения с американския производител на дронове Anduril и израелската UVision, тя до неотдавна нямаше собствен снабден с оръжия дрон.

Според запознати с въпроса лица, базираната в Дюселдорф „Райнметал“ е предложила на германската армия боен дрон, наречен FV-014 (Raider), който беше представен публично през септември. Според компанията, FV-014 може да носи товар от 5 кг и има летателен обхват до 100 километра.

Stark ще предостави своя въоръжен дрон Virtus, а Helsing – модела HX-2.

Helsing, Stark, „Райнметал“ и германската служба за обществени поръчки отказаха коментар.

Четете още: Rheinmetall трябва да инвестира повече в евтини системи за борба с дронове