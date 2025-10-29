Нямам нищо общо със случая, който се преекспонира – уронват ми престижа с неистини, твърди Мариан Бачев

Министърът на културата Мариан Бачев отрече публично всички твърдения, че има връзка с човек, срещу когото тече съдебно производство. „Има неистини, които ми уронват престижа. Неистина е, че ме свързват с човек, срещу когото има дело, което няма нищо общо с мен“, заяви Бачев пред журналисти. Повод за изявлението му са обвиненията срещу четирима души, сред които е актьорът Росен Белов, за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие.

Бачев уточни, че Белов не е бил част от Министерството на културата, нито е имал трудово-правни отношения с фондацията „Аркадия Фюжън Арт“, а е работил по граждански договор, както и други участници в проекти. „Аз не виждам казус и затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията“, каза министърът, като добави, че театралната работилница е негова, но това не я свързва по никакъв начин с делото. „Цялото читалище и залата, в която тренираме, са с камери. Това е обидно“, подчерта той.

Културният министър определи като невярна и информацията, че е съдружник на Белов или че е пропуснал участие в представление. „Пишат, че ми е съдружник – не е вярно. Питат защо не съм играл в понеделник – а аз играх, и то в неделя“, подчерта той. И определи колегата си като „прекрасен професионалист“, но допълни, че всеки носи лична отговорност за постъпките си.

За подписката в негова защита, министърът посочи, че не я е инициирал и няма нужда от такава, защото няма за какво да се защитава. По повод изявленията на кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев, Бачев заяви, че голяма част от думите му са „откровена неистина“. Той отбеляза, че нотариално заверената покана, която е изпратил, е „единственият законен инструмент“ за търсене на права. „Това е най-законният начин – чрез закона“, заключи министърът.

Кметът на район обяви, че министърът на културата го заплашва със съд, заради започналата проверка на театралната школа на Бачев. С пост в социалната мрежа Георгиев твърди, че е получил нотариална покана с искане за публично извинение към министъра в срок от три дни, както и телефонни обаждания от адвокати.

Причината – назначената от районния кмет проверка на театралната школа, която използва общинското читалище.