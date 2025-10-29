САЩ и Южна Корея финализират търговско споразумение за 350 млрд. долара по време на форума на APEC

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският му колега И Дже-мьон обявиха, че са финализирали ключовите параметри на двустранното търговско споразумение по време на срещата си в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в южнокорейския град Гьонгджу. „Сключихме нашата сделка, почти я финализирахме“, заяви Тръмп по време на вечеря с И и други регионални лидери.

Според постигнатото разбирателство Южна Корея ще инвестира 350 млрд. долара в Съединените щати, за да избегне по-високи американски мита върху износа си. От своя страна Вашингтон ще намали митническите ставки върху определени южнокорейски стоки, включително автомобили. Сеул ще ограничи инвестициите до 20 млрд. долара годишно, като половината от общата сума ще бъдат преки плащания, а останалите 150 млрд. ще се насочат към подкрепа на корабостроенето и други индустриални сектори. И Дже-мьон съобщи, че митата върху южнокорейските автомобили ще бъдат намалени от 25% на 15%, което поставя страната в по-благоприятна позиция спрямо Япония.

Тръмп пристигна в Южна Корея от Токио, часове след ракетно изпитание на Северна Корея, и увери, че фокусът му остава върху икономическите отношения и националната сигурност. Президентът посочи, че е поел ангажимент да окаже помощ на Сеул заради напрежението с Пхенян. Сделката беше представена като още един дипломатически успех от обиколката му в Азия, преди предстоящата му среща с китайския лидер Си Дзинпин в Пусан. Очаква се двамата да обсъдят намаляване на американските мита върху китайски стоки срещу ангажимент от страна на Пекин да ограничи износа на химикали за производство на фентанил – стъпка, която според американския държавен глава може да доведе до „много добър резултат за нашата страна и за света“.