Тръмп пристигна в Южна Корея с надежда за пробив в търговските отношения с Китай и Сеул

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея, последната спирка от обиколката му в Азия, като заяви, че е оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Дзинпин и за икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже Мьон, предаде Ройтерс. Пристигането му идва часове след като Северна Корея извърши ново изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрено оръжие.

След кратък престой в Пусан, където беше посрещнат с официална церемония, Тръмп се отправи към Кьонджу за срещата си с южнокорейския президент. Основен акцент в разговорите ще бъдат търговските отношения между двете страни. Говорейки пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан“, американският президент омаловажи действията на Пхенян и подчерта, че фокусът му е върху Китай: „Отношенията ни с Китай са много добри. Очаквам да постигнем отличен резултат – както за нашата страна, така и за света“.

Очаква се Тръмп да предложи намаляване на американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимент от страна на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил. Южна Корея също ще обсъди с Вашингтон въпроси, свързани с търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров.

Междувременно срещата между Тръмп и Си Дзинпин, насрочена за утре, се очаква да бъде кулминацията на азиатската обиколка, като може да постави основите за нов етап в отношенията между двете най-големи икономики в света.