Словения ще привлича китайски инвестиции с „панда облигации“ за 5 млрд. юана

Словения планира да емитира „панда облигации“ за 5 милиарда юана (700 милиона долара) през следващата година като част от стратегия за по-нататъшно отваряне на икономиката си на фона на засилващото се търговско напрежение и промените в индустриалната политика в Съединените щати и Китай, съобщи финансовото министерство на страната на 28 октомври. „Искаме да разширим инвеститорската база“, заяви словенският вице-премиер и финансов министър Клемен Бощянчич пред „Файненшъл таймс“ по време на посещението си в Пекин през миналата седмица, където представи плановете си за емитиране на държавен дълг, деноминиран в юани, който да се продава в Китай. Словения е сред малкото страни, които емитират панда облигации – формат, по-често използван от мултинационалните компании.

Този акт показва желание за изграждане на по-тесни връзки с Пекин, въпреки натиска от американския президент Доналд Тръмп Европа да заеме по-твърда позиция спрямо азиатския колос. Бощянчич обаче посочи, че по-малките страни като неговата са много по-уязвими на глобалните търговски трусове, причинени от „безпрецедентните“ мита на Вашингтон и на въведения от китайците мащабен контрол върху износа на стратегически суровини.

„Това е нещо, което светът не е виждал може би от 100 години насам“, каза словенският министър. И подчерта: „Това е особено предизвикателство за малки, отворени икономики като нашата“. Според него, в такава среда дори малките членове на Европейския съюз трябва да развиват свои собствени преки отношения с големи страни като Китай, посочвайки, че страната му е увеличила двустранните срещи с китайски служители, защото не може чака и рябва да защити собствените си интереси.

Чуждестранните компании все повече се насочват към панда облигациите, привлечени от по-ниските лихвени проценти и желанието да диверсифицират емисиите си в различни валути и инвеститорската си база. Някои държави-кредитополучатели, включително Португалия, Унгария и Египет, също са емитирали панда облигации през последните години, но тези продажби са малка част от световния пазар на държавен дълг.

„Това отваря пазара. Сближава, най-вече, финансовия свят“, коментира словенският финансов министър, добавяйки, че трябва да последват още панда облигации, може би на годишна база, за да остане страната на пазара.

Словения е сред първите държави в света, емитирали дългови книжа, базирани на блокчейн, и предложили обвързана с устойчивостта емисия. Любляна смята навлизането на китайските капиталови пазари като логична следваща стъпка. Бощянчич пък се надява емитирането на облигации тип „панда“ да повтори резултатите на Словения видя след продажбата на първите си „самурайски“ дългови книжа (Samurai bonds) в Япония.

За словенския финансов министър големият въпрос за Европа е как да се справи с уккрепването на местните индустриални сектори, как да се конкурира в сегашните условия на играта, които са много различни в Китай или в Съединените щати. Той смята, че Старият континент не се адаптира своевременно и това е голям проблем. И че блокът трябва да може да действа по-бързо.

Бощянчич предлага ЕС да преразгледа ограниченията си за дефицит и разходи или да стартира нови програми за повишаване на конкурентоспособността. „Държави като Съединените щати и Китай са способни да реагират много бързо и нямат ограничения, каквито има ЕС. Повечето от тях ние сами си поставяме“, отбелязва той, давайки пример с автомобилната индустрия, която се бори да се конкурира с китайската.

Според Бощянчич, за част от европейската автомобилна индустрия вероятно е твърде късно. Той предполага, че субсидиите биха могли да играят роля, ако са част от дългосрочна стратегия за повишаване на конкурентоспособността, но предупреждава, че европейците не трябва „просто да налива пари в някои сектори, защото китайците правят това“. А трябва да може да взема много по-смели решения, отколкото в миналото, защото в противен случай има сериозен риск да изостане и да бъде изместена.

Бел. ред.

Облигациите „Панда“ са дългови книжа, деноминирана в китайски юани, емитирани от чуждестранен субект, и се продават в Китайската народна република. Първите две облигационни „панда емисии“ са пуснати на пазара през октомври 2005 г. в един и същи ден от Международната финансова корпорация и Азиатската банка за развитие.