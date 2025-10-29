България и Саудитска Арабия засилват партньорството си в технологиите, енергетиката и туризма, заяви Румен Радев в Рияд

По време на среща в Рияд президентът Румен Радев и министърът на комуникациите и информационните технологии на Саудитска Арабия Абдула ал Халид откроиха като особено перспективни направления за сътрудничество високите технологии, роботиката, мехатрониката, изкуствения интелект, космическите изследвания и туризма. И двете страни разполагат с компании, които се развиват бързо в тези области, което създава основа за бъдещи общи проекти.

Радев представи дейността на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и подчерта плановете за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект в България. Саудитският министър изрази готовност да сподели опита на кралството в използването на суперкомпютърни изчисления.

Двамата подчертаха значението на откриването на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия, която ще създаде нови възможности за бизнес, туризъм и културен обмен. Беше отбелязано, че засиленият институционален диалог и реализирането на съвместни проекти са ключови за устойчивото развитие на двустранните отношения. Президентът Радев и министър ал Халид обсъдиха също перспективите за подобряване на регионалната свързаност чрез модернизиране на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура.

В рамките на визитата си Радев проведе и срещи с други лидери, сред които престолонаследника на Йордания принц Ал Хюсеин бин Абдула и президента на Косово Вьоса Османи. Българският държавен глава изрази признателност към Йордания за усилията ѝ в деескалацията на конфликта в Близкия изток и грижата за бежанците от Палестина. С президента Османи Радев обсъди европейската интеграция на държавите от Западните Балкани, като подчерта, че напредъкът трябва да се основава на реално извършени реформи. Той благодари и за подкрепата на българската общност в Косово и нейното институционално приобщаване.