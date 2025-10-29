Без напрежение между ГЕРБ и БСП заради ротацията на председателя на парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медиите в кулоарите на парламента, че днес между партньорите във властта ще бъде подписано коалиционно споразумение относно ротацията на председателя на парламента.

Смяната на поста ще се извършва на всеки 10 месеца, като по-рано днес Наталия Киселова подаде оставка, за да отстъпи мястото си на Рая Назарян от ГЕРБ.

От думите на Борисов стана ясно, че напрежение по повод смяната на Киселова между партията му и БСП няма.

Водачът на герберите не отговори на питане дали е бил решен въпросът с министерствата на концесия, за които самият той разказа преди две седмици.

Лидерът на ГЕРБ отказа да коментира и думите на президента Румен Радев относно сделката с „Райнметал“, а лаконично отсече: „Ако нещо е казал за „Боташ“ и откъде да вземем днес милион и 50 хиляди, ще го коментираме“.

На въпрос кога ще се реши въпросът с Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, Борисов заяви, че ще се случи „в най-скоро време“.