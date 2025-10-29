РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Без напрежение между ГЕРБ и БСП заради ротацията на председателя на парламента

Без напрежение между ГЕРБ и БСП заради ротацията на председателя на парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медиите в кулоарите на парламента, че днес между партньорите във властта ще бъде подписано коалиционно споразумение относно ротацията на председателя на парламента.

Смяната на поста ще се извършва на всеки 10 месеца, като по-рано днес Наталия Киселова подаде оставка, за да отстъпи мястото си на Рая Назарян от ГЕРБ.

От думите на Борисов стана ясно, че напрежение по повод смяната на Киселова между партията му и БСП няма.

Водачът на герберите не отговори на питане дали е бил решен въпросът с министерствата на концесия, за които самият той разказа преди две седмици.

Лидерът на ГЕРБ отказа да коментира и думите на президента Румен Радев относно сделката с „Райнметал“, а лаконично отсече: „Ако нещо е казал за „Боташ“ и откъде да вземем днес милион и 50 хиляди, ще го коментираме“.

На въпрос кога ще се реши въпросът с Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, Борисов заяви, че ще се случи „в най-скоро време“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени