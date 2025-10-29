РЕГИСТРИРАЙ СЕ
СО се готви за кризисна организация по сметосъбирането в районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне"

Столична община (СО) се готви за кризисна организация по сметопочистването и прекратява поръчката в Зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам допълват, че СО подписва договор с турската фирма “Норм Санаи” за Зона 4 и възлага Зона 6 на общинската “Софекострой”.

Това е решението за три от седемте обявени позиции. Докладът на вътрешната комисия за избор е бил изпратен във вторник вечерта към Агенцията за обществени поръчки, допълват от пресцентъра на Общината.

Според комисията, за Зона 6, която включва районите “Люлин” и “Красно село”, и за която договорът изтече на 4 октомври, обществената поръчка се прекратява поради липса на конкуренция. Планът на Общината е да възложи официално дейността на “Софекострой”, след изтичане на сроковете за обжалване.

За зона 4, която включва райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, договорът изтича на 7 януари 2026 година. Решението е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”.

За зона 3, в която влизат райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, договорът изтича на 1 декември 2025 г. и решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

От Общината припомнят, че през 2025 година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столичната община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за следващите пет години.

В районите „Люлин“ и „Красно село“ Столичната община обяви временна организация на сметопочистването на 4 октомври , след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. Кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат, като мотивът беше да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

