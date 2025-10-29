Терзиев прекрати скандалната поръчка за сметосъбирането в София

След дълго забавяне екипът на столичния кмет Васил Терзиев най-сетне реши да предприеме действия по скандалната обществена поръчка за сметосъбирането в София. Терзиев е разпоредил процедурата за чистенето на районите „Красно село“ и „Люлин“, където бе подадена прекалено висока оферта от фирма, за която се твърди, че е свързвана с Христофор Аманатидис – Таки, да бъде прекратена. Прекратява се и поръчката за зоната „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като не бе отворена офертата на нито една от трите фирми, подали документи.

По същата поръчка вече има и решение за определяне на нов изпълнител – турската компания „Норм“, която ще поеме дейностите по почистването в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Общината оценява нейната оферта като максимално добра и я определя за изпълнител, тъй като е единствената отворена. Любопитно е, че трите решения, взети до момента, не са подписани лично от кмета Терзиев, а чрез упълномощаване на заместник-кмета Надежда Бачева. Всички решения подлежат на обжалване.

Късно снощи групата на „Спаси София“ съобщи във „Фейсбук“ за новото развитие по обществената поръчка за сметосъбиране в столицата. В публикацията си те обявяват, че поръчката за районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ (зона 3), където не е бил допуснат нито един кандидат, е прекратена. Според тях това е „стъпка в правилната посока“, макар и предприета със закъснение от четири седмици.

От „Спаси София“ настояват зоната да бъде възложена на столичния завод за преработка на отпадъци, макар че не е ясно дали предприятието има капацитет да се справи. За завода вече е обявена отделна поръчка за нови камиони, в която общината е коригирала предишната си грешка, като е въвела пределни прогнозни цени – оферти над тях ще бъдат автоматично отстранявани.

В същото време районите „Красно село“ и „Люлин“, където договорите изтекоха по време на процедурата и почистването се извършва в кризисен режим с помощта на други общини и доброволци, следва да бъдат възложени на общинската фирма „Софекострой“. За нея вече има решение на Столичния общински съвет за закупуване на техника на стойност 9 млн. лв., но доставките се забавят и не могат да бъдат реализирани бързо.

Турската компания „Норм“, която е избрана да поеме почистването на „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, е кандидатствала и за „Красно село“ и „Люлин“, но не е декриптирала ценовата си оферта, което означава, че се е отказала. Така единствен участник остава консорциумът „Почистване Триадица“, в който има фирма, за която се твърди, че е свързвана с Христофор Аманатидис – Таки. Фирмата предложи цена от 349 лв. без ДДС, при прогнозна стойност 166,67 лева. Общината е допуснала по поръчката да се подават оферти, по-високи от предварително определените прогнозни цени, поради което фирмата не е била отстранена от участие — това се посочва като основен пропуск на екипа на кмета Терзиев при организирането на процедурата.

След като процедурата за „Красно село“ и „Люлин“ е прекратена, двата района трябва да бъдат поети от „Софекострой“, като възлагането ще стане чрез официални документи. Все още не е ясно кога фирмата ще започне нормалното сметосъбиране. Кметът на „Красно село“ Цвета Николаева заяви, че няма информация кога ще се възстанови обичайният график. Междувременно жителите на „Люлин“ обявиха във „Фейсбук“, че планират протест в четвъртък, 30 октомври, от 17.30 ч., на кръстовището преди тунела, водещ към квартала.