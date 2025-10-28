РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Делото срещу Хасърджиев и Белов – секс, наркотици и НЗОК

Букет от пикантерия излиза по делото срещу бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, ветерана от Френския легион Симеон Дряновски и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис. При разглеждането на мерките им за неотклонение в Софийски градски съд Хасърджиев и Михаилидис хвърлиха светлина върху партито, на което според прокуратурата оказали принуда на мъж, като го завързали за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. 

Гъркът отрече участие с твърдението, че просто пребивавал в апартамента, след което решил да напусне жилището, понеже компанията не му допадала. Бил хетеросексуален, сгоден и не употребявал наркотици, въпреки че на партитата в същото жилище в столичния квартал „Дианабад“ често имало дрога, а Хасърджиев бил зависим и ползвал редовно метаамфетамини. Запознанството с потърпевшия Георги станало чрез Grindr (мобилно приложение за гей запознанства), като бил доведен на партито за рождения ден на лекаря от Белов и сам извадил наркотици. 

„He cъм дoĸocвaл тoвa мoмчe и щe гo дoĸaжa!“, зaяви Xacъpджиeв нa влизaнe в cъдeбнaтa зaлa. И обясни „измиcлeнитe пoĸaзaния“ cрещу него със сигнал, ĸoйтo caмият тoй пoдaл cpeщy члeнa нa Haдзopния cъвeт нa Здpaвнaтa ĸaca Aндpeй Дaмянoв, но делото срeщy нeгo се бавело 3 години. Бeлoв, който се оказа свързан с министъра на културата Мариян Бачев, отĸaзa ĸoмeнтap пред медиите, а в крайна сметка и на четиримата обвиняеми беше наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени