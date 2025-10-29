В третия свят сме по корупция и беззаконие според световна класация

България е поставена за пореден път на мястото си в световна класация за наличието на правов ред. Данните са на Световния проект за справедливост (World Justice Project) – независима, мултидисциплинарна организация, посветена на върховенството на закона. Проектът се ръководи от световно признати юристи, като бивши президенти на Американската асоциация на юристите, преподаватели във водещи университети и адвокати. Почетни директори на организацията са бившите президенти на Румъния, Афганистан и България – Емил Константинеску, Ашраф Гани Ахмадзай и Петър Стоянов.

В общото подреждане от 143 държави сме на 61-о място, като от евро-членките зад нас е сложена явно по идеологически причини само Унгария. измерва върховенството на правото. Реално мястото ни е обаче далеч по-назад с оглед прилагането на различни критерии. По-прилични са позициите ни по показателите „Въоръжени конфликти и тероризъм“ (14-о място), „Отворено правителство“ (42-о място), както и защита на трудовите права и на религиозната свобода (съответно 37-о и 38-о място).

По степен, в която законът обвързва и ограничава управляващите, сме 79-и, а по независимост и способност на съдебната власт да упражнява практически ефективен контрол върху правителството сме 90-и. По отношение на разследването и наказването на държавните служители за злоупотреби падаме до 116-о място, по отсъствие на корупция сме 73-и, по „Прилагане на регулациите“ сме 93-и, а по справедливо отчуждаване на частната собственост 97-ми. Гражданското ни правосъдие е на 68-мо място, наказателното е на 73-о, а по намеса от политици и управляващи, както и влияние на частни интереси – още по-назад в класацията.