Търси се балансирано решение за справедливи сметки за парно у нас

сметки парно

На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради.

Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.

„Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани“, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата.

Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата

бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата.

С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.

Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

