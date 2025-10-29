Nvidia става първата в света, достигнала пазарна капитализация от 5 трилиона долара

На 29 октомври, след откриването на търговията на NASDAQ, акциите на американската технологична корпорация Nvidia се повишиха с 5 процента. Пазарната ѝ капитализация достигна 5.01 трилиона долара, което я прави първата компания в световната история, надминала границата от 5 трилиона долара.

Акциите на Nvidia се покачват бързо през последните няколко години поради силното търсене на нейните AI чипове.

През последните седмици поредица от големи сделки, обявени от компанията, допринесоха за покачването.

На 28 октомври тя обяви планове за инвестиране на 1 милиард долара във финландската компания Nokia.

Преди това компанията обяви планове за инвестиране на 100 милиарда долара в OpenAI и 5 милиарда долара в Intel.

Акциите на Nvidia са се повишили с 15% през последния месец и с повече от 55% от началото на тази година.

Според Дейвид Котак, съосновател на консултантската фирма Cumberland Advisors, „изключителната оценка“ от 5 трилиона долара също означава високи очаквания за компанията. „Тази оценка ще бъде оправдана само ако маржовете и печалбите запазят сегашната си траектория на растеж или дори се подобрят“, коментира той.