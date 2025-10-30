РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България-Азербайджан бизнес форум с В2В срещи ще се проведе в София

България-Азербайджан Бизнес форум 2025

На 30 и 31 октомври София ще се проведе Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. В първия ден, от 15:00 ч. в „Гранд Хотел София“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с подкрепата на Министерството на енергетиката и в партньорство с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите (AЗПРОМО), организира България-азербайджан бизнес форум с B2B срещи, насочен към насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения.

Министерският съвет прие решение, с което одобрява позицията на българската страна и състава на делегацията ни за седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, съобщиха от пресслужбата на правителството. 

От правителството увериха, че имат план за действие във връзка със санкциите срещу руски петролни компании

Съпредседатели на комисията са Жечо Станков, министър на енергетиката на България, и Меджнун Мамедов, министър на земеделието на Азербайджан.

Събитието ще предостави възможност на участниците от сектори като земеделие, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична индустрия, рециклираща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, текстил и други да се запознаят с потенциални партньори, да обменят идеи и да установят преки контакти за взаимноизгодно сътрудничество. Основната цел на проявата е да се насърчи икономическата устойчивост на фирмите и да се създадат благоприятни условия за реализиране на доходоносни сделки и дългосрочни партньорства.

Азербайджан е ключов партньор на България за реализация на един от главните приоритети на страната ни в областта на енергетиката

диверсификацията на енергийните източници. Нашата страна се интересува от доставка на допълнителни количества природен газ от Азербайджан и изразява подкрепата си за бъдещото разширяване на Южния газов коридор. Работи активно по развитието на Вертикалния газов коридор като стратегически проект за Югоизточна, Централна и Източна Европа. България е партньор в проекта Green Energy Corridor за използване възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион, съобщават от Министерския съвет. 

Предвижда се комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на деловите връзки между двете държави в различни сфери от взаимен интерес.

Азербайджанският газ покрива над 50 процента от потреблението на България –

природен газ

факт, който показва колко стабилно и стратегическо е партньорството между двете държави, заяви в началото на октомври Росен Симидчиев, българският представител на Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR). 

България и Азербайджан имат голям нереализиран потенциал в развитието на търговията.

Отношенията между двете държави в последните години се развиват динамично, а търговският оборот е нараснал значително. През 2024 г. се наблюдава ръст в българския износ за Азербайджан, особено в сектори като машиностроене, фармация и хранително-вкусова промишленост. Приоритетни сектори, към които двете страни следва да насочат усилията си са също ИКТ, транспорт, туризъм и енергетика. През август 2025 г. българското правителство одобри проект на Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите с Азербайджан. Документът цели да създаде стабилна договорно-правна рамка, която да улесни навлизането на азербайджански компании в България и да защити интересите на българските инвеститори в Азербайджан.

Азербайджанската инвестиционна политика в чужбина се основава на дългосрочна стратегия за ефективно използване на залежите на нефт и газ в страната. Нефтеният сектор е основен генератор на икономически растеж, а Държавният нефтен фонд (SOFAZ) и Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) разполагат с възможности за реализиране на инвестиционни проекти в чужбина. През април 2023 г. SOCAR откри офис в София.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени