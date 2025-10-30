България-Азербайджан бизнес форум с В2В срещи ще се проведе в София

На 30 и 31 октомври София ще се проведе Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. В първия ден, от 15:00 ч. в „Гранд Хотел София“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с подкрепата на Министерството на енергетиката и в партньорство с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите (AЗПРОМО), организира България-азербайджан бизнес форум с B2B срещи, насочен към насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения.

Министерският съвет прие решение, с което одобрява позицията на българската страна и състава на делегацията ни за седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Съпредседатели на комисията са Жечо Станков, министър на енергетиката на България, и Меджнун Мамедов, министър на земеделието на Азербайджан.

Събитието ще предостави възможност на участниците от сектори като земеделие, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична индустрия, рециклираща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, текстил и други да се запознаят с потенциални партньори, да обменят идеи и да установят преки контакти за взаимноизгодно сътрудничество. Основната цел на проявата е да се насърчи икономическата устойчивост на фирмите и да се създадат благоприятни условия за реализиране на доходоносни сделки и дългосрочни партньорства.

Азербайджан е ключов партньор на България за реализация на един от главните приоритети на страната ни в областта на енергетиката –

диверсификацията на енергийните източници. Нашата страна се интересува от доставка на допълнителни количества природен газ от Азербайджан и изразява подкрепата си за бъдещото разширяване на Южния газов коридор. Работи активно по развитието на Вертикалния газов коридор като стратегически проект за Югоизточна, Централна и Източна Европа. България е партньор в проекта Green Energy Corridor за използване възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион, съобщават от Министерския съвет.

Предвижда се комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на деловите връзки между двете държави в различни сфери от взаимен интерес.

Азербайджанският газ покрива над 50 процента от потреблението на България –

факт, който показва колко стабилно и стратегическо е партньорството между двете държави, заяви в началото на октомври Росен Симидчиев, българският представител на Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR).

България и Азербайджан имат голям нереализиран потенциал в развитието на търговията.

Отношенията между двете държави в последните години се развиват динамично, а търговският оборот е нараснал значително. През 2024 г. се наблюдава ръст в българския износ за Азербайджан, особено в сектори като машиностроене, фармация и хранително-вкусова промишленост. Приоритетни сектори, към които двете страни следва да насочат усилията си са също ИКТ, транспорт, туризъм и енергетика. През август 2025 г. българското правителство одобри проект на Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите с Азербайджан. Документът цели да създаде стабилна договорно-правна рамка, която да улесни навлизането на азербайджански компании в България и да защити интересите на българските инвеститори в Азербайджан.

Азербайджанската инвестиционна политика в чужбина се основава на дългосрочна стратегия за ефективно използване на залежите на нефт и газ в страната. Нефтеният сектор е основен генератор на икономически растеж, а Държавният нефтен фонд (SOFAZ) и Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) разполагат с възможности за реализиране на инвестиционни проекти в чужбина. През април 2023 г. SOCAR откри офис в София.