Синдикатите организират протест срещу Бюджет 2026 заради намалената минимална заплата

Двата най-големи синдиката в страната – КНСБ и КТ „Подкрепа“, ще проведат утре, 31 октомври от 09.00 ч., предупредителен протест пред сградата на Министерския съвет. Демонстрацията ще се състои малко преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъждат проектобюджетите за 2026 година.

Причината за недоволството е несъгласието на синдикатите с планираното намаляване на минималната работна заплата от началото на 2026 г., както и с липсата на ясна държавна политика за повишаване на доходите.

Преди ден стана ясно, че в бюджета за догодина е предвидено минималната работна заплата да е в размер на 605 евро вместо предвидените по законовата формула 620 евро.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че тази разлика от 15 евро означава 180 евро по-малко годишен доход за всеки работещ на минимална заплата. Той подчерта, че така се нарушава Кодексът на труда, според който минималната заплата трябва да е 50% от средната за последните 12 месеца.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров допълни, че това е отстъпление от ангажимента, поет преди три години, и че правителството не е провело ефективен диалог със синдикати и работодатели.

Костов коментира, че не е редно дефицитът да се покрива за сметка на най-бедните и изчисли, че загубата от 180 евро годишно се равнява на около 36 хляба, 10 кг сирене, 8 кори яйца и 7 кг месо по-малко за едно домакинство.

По думите на Димитров, планираното увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта е необходимо за стабилизиране на пенсионната система. Той уточни, че не се увеличава само вноската на работещите, а общата вноска, която се разпределя 60% за работодателя и 40% за служителя. Въпреки това приходите в Държавното обществено осигуряване няма да покрият очакваните разходи от над 15 млрд. евро, освен ако не се увеличат някои данъци.

Както стана известно вчера, вноската за пенсия се увеличава с два процентни пункта, максималният осигурителен доход се увеличава с 470 вместо с 300 лв. до 2352 евро, а обезщетенията влизат във фризера. Минималната пенсия става 346,87 евро, или 678,4 лв. при 630,50 лв. в момента, като тук увеличението е 7,6% и в този диапазон ще е явно и швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите.