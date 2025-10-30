Школата на министър Бачев се помещавала незаконно в читалището, обяви кметът на район „Изгрев“

Театралната школа, създадена от министъра на културата Мариан Бачев, използва незаконно помещения в читалище в столичния квартал „Изток“. Това съобщи кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев в интервю за „Би Ти Ви“. Проверката е извършена от районната администрация след скандала с актьора Росен Белов, който преподава в школата и беше задържан заедно с още двама души по обвинения в насилие над 20-годишен младеж.

Георгиев обясни, че проверката е имала две направления. Първо – да се установи дали има нередности в работата с децата, каквито не са открити. Второ – да се изясни дали школата има право да се помещава в читалището. Оказало се, че това е незаконно, тъй като липсва решение на настоятелството, което да разрешава сключването на договора между читалището и школата.

Районният кмет показа договора, подписан от бившия председател на настоятелството проф. Искра Арсенова и Мариан Бачев. „Има нещо много важно за тези договори, да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството. Договорът е сключен за срок от една година, през 2018 г. има анекс, защото първият договор е срочен“, допълни Георгиев.

Школата плаща наем от 100 лв. месечно, увеличен по-късно на 200 лв., за използване на театрална зала с осветление, което според Георгиев е изключително ниска сума. Той подчерта, че това е административен пропуск и договорът трябва да бъде прекратен незабавно.